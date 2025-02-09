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Анкалаев: в жизни никому не хотел причинить такую боль, как Алексу Перейре

Анкалаев: в жизни никому не хотел причинить такую боль, как Алексу Перейре
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Российский претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев полностью уверен в том, что сможет победить действующего чемпиона в этом дивизионе Алекса Перейру в бою, который состоится 8 марта в главном событии турнира UFC 313.

«Я никогда в жизни не хотел никому причинить такую боль, которую хочу причинить Алексу. Он фальшивый скромный мальчик.

Этот парень продолжает путешествовать и забывает, что ему придётся бороться за свою жизнь 8 марта. Он никогда не будет прежним после этого боя. Дана Уайт, помяни моё слово.

Я лазил по горам, рубил дрова, плавал в ледяных озёрах, а Алекс танцевал и снимал видео для интернета, как цыпочка», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

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