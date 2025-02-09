Дрикус дю Плесси заявил, что в следующем бою хочет драться с Хамзатом Чимаевым

Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил о желании провести свой следующий бой против популярного российского средневеса, не знающего поражений Хамзата Чимаева.

«Хамзат следующий… Он заслуживает хорошей взбучки», — написал Дрикус на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где в главном событии шоу Дрикус дю Плесси одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом дивизионе Шоном Стриклендом в реванше. До этого их первый бой состоялся в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал также Дрикус.