Ислам Махачев показал, как проводит время между боями

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал на своей странице в социальных сетях фото, на котором показал, как проводит время между боями, катаясь на мотоциклах по горам Дагестана. Махачев — давний поклонник эндуро.

«Межсезонье», — подписал снимок Махачев.

Ислам Махачев Фото: Из социальных сетей Ислама Махачева

Последний бой Махачева состоялся в январе 2025 года на турнире UFC 311, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано, в четвёртый раз защитив свой титул. Первоначально Махачев планировал провести реванш против Армана Царукяна в рамках этого турнира, но в итоге Арман получил травму и поединок был отменён.

Послужной список Махачева состоит из 28 поединков (27 побед при всего одном поражении).