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Дерек Чисора разрыдался перед выходом на бой с Отто Валлином

Дерек Чисора разрыдался перед выходом на бой с Отто Валлином
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора, прибыв в раздевалку перед боем со шведом Отто Валлином, по неизвестным причинам поддался эмоциям и стал плакать.

Напомним, 8 февраля в Манчестере (Англия) состоялся большой вечер бокса, где главным событием шоу стал отборочный поединок по версии IBF между Дереком Чисорой и Отто Валлином. Бой завершился победой Чисоры единогласным решением судей. Стоит отметить, что по ходу поединка Чисора дважды отправлял Валлина в нокдаун.

Примечательно, что этот бой Чисора анонсировал как прощальный в своей карьере, но после победы заявил о желании провести ещё один поединок, вызвав на бой Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

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