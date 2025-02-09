Теренс Кроуфорд отреагировал на анонс поединка Сауля Альвареса 3 мая в Саудовской Аравии

Действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе, а также бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Теренс Кроуфорд оставил комментарий по поводу недавнего анонса поединка звёздного мексиканского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса против чемпиона по версии IBF кубинца Уильяма Скулла, который состоится 3 мая в Саудовской Аравии.

«Желаю удачи Канело в следующем бою и с нетерпением жду возможности стать абсолютным чемпионом мира в трех весах», — написал Кроуфорд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что предстоящий бой Альвареса будет первым из четырёх по контракту, который он заключил с известным инвестором мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейхом, а его следующим этапом должен стать сентябрьский бой против Кроуфорда.