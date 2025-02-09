Фото: Татьяна Суарес в бою с Вэйли Чжан получила серьёзное рассечение на ноге

34-летний боец женского минимального дивизиона UFC Татьяна Суарес получила серьёзное рассечение на ноге во время поединка против действующей чемпионки в этом весе Вэйли Чжан.

Татьяна Суарез Фото: Скриншот трансляции турнира UFC 312

Напомним, бой между Чжан и Суарес состоялся в соглавном событии турнира UFC 312, который проходил в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия). Победу по итогам пяти раундов единогласным решением судей одержала Чжан.

Стоит отметить, что для Суарес это поражение стало первым в карьере. До этого она имела чистый послужной список из 10 побед в 10 поединках (семь досрочных). Для Чжан победа над Суарес стала уже пятой подряд после двух подряд досадных поражений от экс-чемпионки Роуз Намаюнас.