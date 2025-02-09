Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Татьяна Суарес в бою с Вэйли Чжан получила серьёзное рассечение на ноге

Фото: Татьяна Суарес в бою с Вэйли Чжан получила серьёзное рассечение на ноге
Комментарии

34-летний боец женского минимального дивизиона UFC Татьяна Суарес получила серьёзное рассечение на ноге во время поединка против действующей чемпионки в этом весе Вэйли Чжан.

Татьяна Суарез

Татьяна Суарез

Фото: Скриншот трансляции турнира UFC 312

Напомним, бой между Чжан и Суарес состоялся в соглавном событии турнира UFC 312, который проходил в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия). Победу по итогам пяти раундов единогласным решением судей одержала Чжан.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Вэйли Чжан (W) — Татьяна Суарес
09 февраля 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Вэйли Чжан
Окончено
UD
Татьяна Суарес

Стоит отметить, что для Суарес это поражение стало первым в карьере. До этого она имела чистый послужной список из 10 побед в 10 поединках (семь досрочных). Для Чжан победа над Суарес стала уже пятой подряд после двух подряд досадных поражений от экс-чемпионки Роуз Намаюнас.

Материалы по теме
UFC 312: Вэйли и дю Плесси легко защитили пояса! Борщёв, к сожалению, проиграл
UFC 312: Вэйли и дю Плесси легко защитили пояса! Борщёв, к сожалению, проиграл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android