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Хабиб Нурмагомедов посоветовал UFC обратить внимание на Магомедрасула Гасанова

Хабиб Нурмагомедов посоветовал UFC обратить внимание на Магомедрасула Гасанова
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал руководству UFC обратить внимание на чемпиона лиги АСА в среднем дивизионе Магомедрасула Гасанова и подписать с ним контракт.

«Мик Мэйнард! Магомедрасул Гасанов — лучший средневес в России. Пора в UFC!» — написал Хабиб под фото с Гасановым в социальных сетях.

Напомним, Магомедрасул Гасанов провёл бой 8 февраля в Краснодаре на турнире АСА 183, где выиграл у соотечественника Шамиля Абдулаева единогласным решением судей и сохранил титул чемпиона АСА в среднем весе.

Гасанову 30 лет. На профессиональном уровне Магомедрасул выступает с 2014 года. В своём рекорде он имеет 20 побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения. Представляет клуб «Горец», где и тренируется. В данный момент в АСА идёт на серии из девяти побед.

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