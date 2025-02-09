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Дрикус дю Плесси ответил, когда хотел бы подраться с Хамзатом Чимаевым

Дрикус дю Плесси ответил, когда хотел бы подраться с Хамзатом Чимаевым
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил, когда хотел бы провести поединок с топовым и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

«Надеюсь, мы увидимся с ним на международной неделе боёв (она традиционно проходит в конце июня и начале июля. — Прим. «Чемпионата»). Если в его сообщениях есть какой-то смысл, то это заслуга его агента. А если это просто набор случайных английских слов, то это его рук дело. Чимаев назвал наш реванш со Стриклендом дерьмовым? Что ж, пусть попробует сам подраться.

Хамзат не смог завоевать титул чемпиона UFC в полусреднем весе и уж тем более не сможет сделать это в среднем весе», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

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