Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тай Туиваса назвал бойца ММА с самым сильным ударом. Это россиянин

Тай Туиваса назвал бойца ММА с самым сильным ударом. Это россиянин
Комментарии

Топовый новозеландский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Тай Туиваса признался, что у бывшего претендента на временный чемпионский титул UFC в категории до 120 кг россиянина Сергея Павловича самый сильный удар среди всех, с кем ему приходилось драться.

«У кого самый сильный удар? Я не знаю… у моего папы (улыбается). Павлович тяжело бьёт, он жёстко меня побил. Так что, думаю, у него был самый сильный удар, который мне приходилось принимать», — сказал Туиваса на пресс-конференции.

Напомним, бой между Туивасой и Павловичем состоялся 3 декабря 2022 года на турнире UFC on ESPN 42 в Орландо (США). Бой завершился победой Сергея техническим нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
«Главное — включиться в гонку». Кто будет следующим соперником Павловича
«Главное — включиться в гонку». Кто будет следующим соперником Павловича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android