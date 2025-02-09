Тай Туиваса назвал бойца ММА с самым сильным ударом. Это россиянин

Топовый новозеландский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Тай Туиваса признался, что у бывшего претендента на временный чемпионский титул UFC в категории до 120 кг россиянина Сергея Павловича самый сильный удар среди всех, с кем ему приходилось драться.

«У кого самый сильный удар? Я не знаю… у моего папы (улыбается). Павлович тяжело бьёт, он жёстко меня побил. Так что, думаю, у него был самый сильный удар, который мне приходилось принимать», — сказал Туиваса на пресс-конференции.

Напомним, бой между Туивасой и Павловичем состоялся 3 декабря 2022 года на турнире UFC on ESPN 42 в Орландо (США). Бой завершился победой Сергея техническим нокаутом в первом раунде.