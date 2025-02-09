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Илия Топурия: хочу подняться в лёгкий вес и провести бой с Махачевым. Это будоражит меня

Илия Топурия: хочу подняться в лёгкий вес и провести бой с Махачевым. Это будоражит меня
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему хочет перейти в лёгкий вес и подраться за титул UFC с россиянином Исламом Махачевым.

«Хочу подняться в лёгкий вес и провести бой с Исламом Махачевым. Но жду решения матчмейкеров. Не знаю, к чему они придут в итоге. Буду готов и подняться в лёгкий вес, и остаться в своём дивизионе.

Чего хотел бы я? Очевидно, боя за титул в лёгком весе. Чувствую, что это новое испытание в моей жизни и сильно будоражит меня, в отличие от того, чтобы оставаться в полулёгком весе и драться с одними и теми же людьми. Хочу, чтобы лёгкий дивизион пришёл в движение и появился тот, кто заслуживает титульного шанса», — сказал Топурия в интервью порталу ESPN.

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