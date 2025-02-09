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Дрикус дю Плесси попросил Алекса Перейру побить Магомеда Анкалаева

Дрикус дю Плесси попросил Алекса Перейру побить Магомеда Анкалаева
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси объяснил, почему хочет подраться с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«После реванша с Шоном, мы пересеклись с Перейрой где-то на арене. Он спросил, ему ли были адресованы мои слова (после боя со Стриклендом Дрикус в октагон-интервью сказал: «Неужели больше нет соперников для меня?» — Прим. «Чемпионата»). Я положительно ответил Алексу. Вообще хочу сказать, что уважаю Перейру. Мне кажется, он лучший боец ММА вне зависимости от весовой категории в мире. Испытываю к нему огромное уважение за то, что он сделал за такой короткий промежуток времени, перейдя в ММА из кикбоксинга.

Поэтому хочу разделить октагон с ним. Его отправил в нокаут Иззи, которого побил я. Знаю, что могу победить Алекса в его весе. Готов к этому бою на все 100%. Однако Хамзат Чимаев будет следующим. Поэтому попросил Перейру побить Магомеда Анкалаева. Я не испытываю никакой ненависти к Анкалаеву, просто мне хотелось бы победить Алекса, который уже стал легендой смешанных единоборств.

Хочу стать величайшим бойцом, которого когда-либо видели. Хамзат будет моим следующим соперником, и моё выступление в бою с ним не оставит никаких сомнений в том, кто является чемпионом. Андерсон Силва, как мне кажется, является величайшим бойцом в истории среднего веса. Есть также Иззи, который творил невероятные вещи.

Тем не менее дело не в том, сколько раз ты дерёшься. А в том, сколько раз ты защитил пояс, против кого и в какой период времени. Я не тороплюсь с поединком против Перейры. Хочу, чтобы следующим был Хамзат», — приводит слова дю Плесси портал talkSPORT.

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