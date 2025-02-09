Дрикус дю Плесси раскрыл план на бой с Хамзатом Чимаевым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси раскрыл план на бой с топовым и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

«Да просто переборю его, это мой геймплан», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) южноафриканский атлет разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 312. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой дю Плесси единогласным решением судей.