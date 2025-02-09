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Дана Уайт ответил, возможен ли бой между Вэйли Чжан и Валентиной Шевченко

Дана Уайт ответил, возможен ли бой между Вэйли Чжан и Валентиной Шевченко
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Президент UFC Дана Уайт ответил, возможен ли бой между чемпионкой UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) китаянкой Вэйли Чжан и чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) киргизской спортсменкой Валентиной Шевченко.

— Кто сейчас является лучшим бойцом среди женщин вне зависимости от весовой категории — Вэйли Чжан или Валентина Шевченко?
— Я просто ненавижу отвечать на такие вопросы, поскольку люблю их обеих. Может, нам просто придётся это выяснить. Это возможно [организовать бой между ними], — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, сегодня, 9 февраля, на турнире UFC 312, который состоялся в Сиднее (Австралия), Чжан победила единогласным решением судей Татьяну Суарес.

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