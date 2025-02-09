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Диллон Дэнис: то, как Стрикленд болтает, и то, как он дерётся — не сочетается совсем

Диллон Дэнис: то, как Стрикленд болтает, и то, как он дерётся — не сочетается совсем
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Американский боец MMA и грэпплер Диллон Дэнис, получивший популярность благодаря тренировкам и дружбе с Конором Макгрегором, поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в средней весовой категории (до 84 кг) соотечественнике Шоне Стрикленде.

«Шон полный отстой в боях. То, как Стрикленд болтает, и то, как он дерётся — не сочетается совсем», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 9 февраля, состоялся турнир UFC 312, который прошёл в Сиднее (Австралия), в рамках которого Стрикленд провёл бой с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Дрикуса единогласным решением судей.

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