Диллон Дэнис: то, как Стрикленд болтает, и то, как он дерётся — не сочетается совсем

Американский боец MMA и грэпплер Диллон Дэнис, получивший популярность благодаря тренировкам и дружбе с Конором Макгрегором, поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в средней весовой категории (до 84 кг) соотечественнике Шоне Стрикленде.

«Шон полный отстой в боях. То, как Стрикленд болтает, и то, как он дерётся — не сочетается совсем», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 9 февраля, состоялся турнир UFC 312, который прошёл в Сиднее (Австралия), в рамках которого Стрикленд провёл бой с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Дрикуса единогласным решением судей.