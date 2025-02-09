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Шон Стрикленд: Дрикус, снимаю шляпу перед тобой. Ты сломал мне нос в шести местах

Шон Стрикленд: Дрикус, снимаю шляпу перед тобой. Ты сломал мне нос в шести местах
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд прокомментировал поражение единогласным решением судей в реванше от действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Дрикус дю Плесси (W) — Шон Стрикленд
09 февраля 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Шон Стрикленд

«Я благодарен каждому за поддержку. Вы потрясающие. Независимо от того, побеждаю или проигрываю, вы всегда остаётесь со мной, ценю вас. Дрикус, снимаю шляпу перед тобой. Это был невероятный бой. Ты сломал мне нос в шести местах. Но это хорошо: когда есть столько переломов, его очень легко поправить.

Проигрывать всегда тяжело, но в жизни мы все сталкиваемся с неудачами. Я общаюсь со многими людьми, которые переживают трудные времена: теряют работу, расстаются с любимыми. Но я люблю страдание.
Когда ты несчастен, тебе больно и ты страдаешь, это лишь мгновение, которое скоро пройдёт. И после него наступит новый день, лучше предыдущего. Жизнь прекрасна, и я благодарен за это.

Если вы, ребята, сейчас испытываете трудности, посмотрите на меня. Я сломал нос на глазах у миллионов людей. Это было ужасно. Я проиграл бой. Но завтра мне всё равно придётся проснуться, поднять голову и сказать: «Привет, чувак! Это новый день». Пора взять себя в руки и стать мужчиной. Так что, если вы сейчас переживаете трудные времена, просто взгляните на меня. И я надеюсь, что ваш день станет лучше», — приводит слова Стрикленда портал MMA Mania.

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