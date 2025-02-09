Хамзат Чимаев: тот, кто мне болевой делает на тренировках, я ему 1 млн рублей даю

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), признался, что тем, кто его ловит на болевой приём, он лично платит 1 млн рублей.

— Когда и как тебя последний раз ловили на приём?

— Тот, кто мне болевой делает, я ему 1 млн рублей даю на тренировках. Пока такого давно не было. С молодыми ребятами, когда дурачимся, отдаю шею, но когда серьёзно грэпплинг-матч делаем, я любому даю 1 млн рублей. Пусть в зал приходят, попытаются. Кто был ближе всего к приёму? Тот, кто рядом сидит (Абубакар Вагаев. — Прим. «Чемпионата»). Пальцем показывать не хочу, а то звёздный час у него будет (смеётся), — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира АСА 183.