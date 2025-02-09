Дрикус дю Плесси установил уникальное достижение в истории UFC

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси стал первым и единственным бойцом в истории североамериканской лиги, кому удалось побить четырёх подряд соперников из рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

На момент боя с Дрикусом Роберт Уиттакер располагался на 15-й строчке, Исраэль Адесанья — на 13-й. Перед первым поединком Стрикленд занимал восьмое место, а перед реваншем — 14-е.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) южноафриканский атлет разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 312. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой дю Плесси единогласным решением судей.