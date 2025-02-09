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Исраэль Адесанья назвал бой, когда был готов умереть прямо в октагоне

Исраэль Адесанья назвал бой, когда был готов умереть прямо в октагоне
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья признался, что у него пропал страх смерти, когда дрался с представителем Мексики Келвином Гастелумом за временный титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой завершился победой Исраэля единогласным решением судей.

UFC 2019. UFC 236, Атланта, США
Келвин Гастелум - Исраэль Адесанья (W)
14 апреля 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
PTS
Келвин Гастелум

«Во время боя с Келвином он пытался убить меня, а я попытался ответить ему тем же. Этого парня убить нелегко. Что касается меня, в тот момент я даже не боялся смерти. Был просто потрясён и подумал: «Если это конец моей жизни, то пусть будет так. Но я умру, пытаясь победить Келвина». И пытался сделать это, и у меня получилось», — приводит слова Адесаньи портал Sportskeeda.

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