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Чемпионка UFC Вэйли Чжан ответила, готова ли она провести бой с Валентиной Шевченко

Чемпионка UFC Вэйли Чжан ответила, готова ли она провести бой с Валентиной Шевченко
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Чемпионка UFC в минимальном весе (до 52 кг) китаянка Вэйли Чжан ответила, готова ли она провести бой с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) киргизской спортсменкой Валентиной Шевченко.

«Всё зависит от времени, и если у нас обеих будет подходящее время для проведения боя, то он обязательно состоится. Честно говоря, мне всё равно, кто занимает в рейтинге лучших бойцов среди женщин вне зависимости от весовой категории первое место, а кто — второе. Для меня это не так важно. Меня интересует только то, как я могу стать лучше», — приводит слова Чжан портал Cageside Press.

Ранее Уайт ответил, возможен ли бой между Вэйли Чжан и Валентиной Шевченко.

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