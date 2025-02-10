Хамзат Чимаев ответил, можно ли его считать российским бойцом

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), ответил, можно ли его считать российским бойцом.

«Не знаю, в ростере я не в ростере, но люблю быть в России, люблю эту страну и постоянно тут бываю. На сборах — в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике — очень тепло меня приняли, когда в первый раз я подготавливался к бою против Уиттакера. Очень понравилось. И в ментальном плане… Во всех планах мне очень понравилось готовиться в России. Поэтому сейчас часто летаю сюда. И у нас, в Казенойам (озеро в Чечне. — Прим. «Чемпионата»). Глава звонил, сказал, что зал есть. Там тоже готовились. Я представляю Россию и Эмираты», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира ACA 183.