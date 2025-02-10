Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев ответил, можно ли его считать российским бойцом

Хамзат Чимаев ответил, можно ли его считать российским бойцом
Комментарии

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), ответил, можно ли его считать российским бойцом.

«Не знаю, в ростере я не в ростере, но люблю быть в России, люблю эту страну и постоянно тут бываю. На сборах — в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике — очень тепло меня приняли, когда в первый раз я подготавливался к бою против Уиттакера. Очень понравилось. И в ментальном плане… Во всех планах мне очень понравилось готовиться в России. Поэтому сейчас часто летаю сюда. И у нас, в Казенойам (озеро в Чечне. — Прим. «Чемпионата»). Глава звонил, сказал, что зал есть. Там тоже готовились. Я представляю Россию и Эмираты», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира ACA 183.

Материалы по теме
Дю Плесси прогрессирует и удивляет. С таким чемпионом Чимаеву будет тяжело
Дю Плесси прогрессирует и удивляет. С таким чемпионом Чимаеву будет тяжело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android