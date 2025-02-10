Стало известно, при каком условии будет проведён третий бой между Биволом и Бетербиевым

Главный инвестор мира профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейх сообщил условия проведения третьего боя между боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Как сообщает Ring Magazine со ссылкой на слова Турки Аль аш-Шейха, это произойдёт только в том случае, если Бивол победит Бетербиева в реванше.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев, Реванш между боксёрами состоится 22 февраля текущего года.

Бивол тренирует борьбу перед реваншем с Бетербиевым