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Стало известно, при каком условии будет проведён третий бой между Биволом и Бетербиевым

Стало известно, при каком условии будет проведён третий бой между Биволом и Бетербиевым
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Главный инвестор мира профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейх сообщил условия проведения третьего боя между боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Как сообщает Ring Magazine со ссылкой на слова Турки Аль аш-Шейха, это произойдёт только в том случае, если Бивол победит Бетербиева в реванше.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев, Реванш между боксёрами состоится 22 февраля текущего года.

Бивол тренирует борьбу перед реваншем с Бетербиевым

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