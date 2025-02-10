Камил Гаджиев оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси

Известный российский промоутер Камил Гаджиев оценил шансы Хамзата Чимаева в поединке с действующим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«На мой взгляд, Хамзат остановит дю Плесси. Просто потому, что Чимаев сегодня, наверное, опаснейший и самый доминирующий боец в MMA, если говорим о первых двух раундах. А вот что дальше – здесь, конечно, вопрос, потому что мы так и не получили ответа, что у Хамзата с функционалкой», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.