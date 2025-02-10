Дерек Чисора вызвал на реванш Александра Усика

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора заявил о желании провести реванш с украинцем Александром Усиком.

«Я хочу продать стадион «Тоттенхэма». Я позвоню Александру [Усику], посмотрим, сможем ли мы это сделать.

Да, это должен быть Александр Усик. Я считаю, что победил в 2020-м. Хотите моего боя с Джошуа? Он подерётся в конце года. Этого может и не произойти. Прямо сейчас мне нужен Александр», — приводит слова Чисоры talkSPORT.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале, Чисора победил единогласным решением шведа Отто Валлина.

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