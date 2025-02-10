Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дерек Чисора вызвал на реванш Александра Усика

Дерек Чисора вызвал на реванш Александра Усика
Комментарии

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора заявил о желании провести реванш с украинцем Александром Усиком.

«Я хочу продать стадион «Тоттенхэма». Я позвоню Александру [Усику], посмотрим, сможем ли мы это сделать.

Да, это должен быть Александр Усик. Я считаю, что победил в 2020-м. Хотите моего боя с Джошуа? Он подерётся в конце года. Этого может и не произойти. Прямо сейчас мне нужен Александр», — приводит слова Чисоры talkSPORT.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале, Чисора победил единогласным решением шведа Отто Валлина.

Материалы по теме
Дерек Чисора победил Отто Валлина на турнире в Манчестере

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android