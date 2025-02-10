Богатырёв: лишь вопрос времени, когда титул дю Плесси перейдёт Чимаеву

Российский боец АСА Адам Богатырёв прокомментировал победу чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси в реванше с американцем Шоном Стриклендом.

«Могу только похвалить дю Плесси. Видно, что он сильно спрогрессировал с момента их первого поединка с Шоном. Он сделал свою работу, в четвёртом раунде мог даже оформить финиш, но Стрикленд оказался терпеливым, пережил натиск после жёсткого пропущенного удара.

Сейчас же остаётся вопросом времени, когда этот титул перейдёт Хамзату Чимаеву. Думаю, у него не возникнет никаких проблем в поединке против Дрикуса», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.