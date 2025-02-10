«Пельменю» Камоцкому заблокировали счета в России из-за долга — источник

Чемпиону лиге Power Slap Василию «Пельменю» Камоцкому заблокировали счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает канал Mash в социальных сетях.

По информации ресурса, Камоцкий должен четырём банкам в общей сложности 85 тыс. рублей.

Напомним, россиянин занимается выращиванием зерновых культур в Красноярском крае и является учредителем фермерских хозяйств.

В феврале 2025 Камоцкий стал чемпионом лиги пощёчин Power Slap в тяжёлом весе, победив в реванше единогласным судейским решением американца Лэйна Вирнса.

Ранее учредитель Power Slap Дана Уайт рассказал, сколько заработал россиянин за первый бой в лиге.