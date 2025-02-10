Умар Нурмагомедов назвал сроки возвращения после боя с Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о сроках своего следующего поединка в организации.

«Можно будет бить через четыре месяца. Скорее всего, вернусь через шесть», — сказал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC.

В январе Нурмагомедов сразился за титул UFC с грузином Мерабом Двалишвили и проиграл единогласным судейским решением, по ходу боя сломав руку. Бойцу потребовалась операция.

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