Теренс Кроуфорд назвал свой вес на фоне слухов о бое с Канело

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд показал свой вес на фоне слухов о поединке со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

Кроуфорд, проведший свой последний поединок в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг), опубликовал фото весов, остановившихся на отметке 84,3 кг.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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