Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд назвал свой вес на фоне слухов о бое с Канело

Теренс Кроуфорд назвал свой вес на фоне слухов о бое с Канело
Комментарии

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд показал свой вес на фоне слухов о поединке со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

Кроуфорд, проведший свой последний поединок в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг), опубликовал фото весов, остановившихся на отметке 84,3 кг.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Материалы по теме
«Я шокирую мир». Кроуфорд высказался после инсайда о бое с Альваресом

Теренс Кроуфорд дал урок бокса внуку Мохаммеда Али

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android