Бывший чемпион ACA Гаджидаудов объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе (до 77 кг) Устармагомед Гаджидаудов (17-7) объявил о завершении карьеры.

«На этом всё! Благодарность лиге ACA, Майрбеку Хасиеву, Асланбеку Бадаеву и Магомеду Бибулатову», — написал Гаджидаудов в социальных сетях.

Устармагомеду Гаджидаудову 33 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015 года выступал в ACB (впоследствии ACA).

В своем последнем бою, состоявшемся на ACA 168 в декабре 2023 года, Гаджидаудов проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Альберту Туменову.

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