Тренер женской сборной России рассказал, сколько золотых медалей ждёт на ЧМ-2025

Тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем чемпионате мира в Белграде (Сербия).

«Чемпионат мира будет представлен многими странами-лидерами в мировом женском боксе. Наша тренерский штаб проделал огромную работу, как и спортсменки. Мы уже выезжали и на тренировочный сбор в Китай. Наши спортсменки смотрелись неплохо с китаянками, одними из лидеров мирового женского бокса. Поэтому предполагаю, что мы можем представлять нашу страну в финале тремя-четырьмя спортсменками. Рассчитываю на две-три золотые медали, но хотелось бы, чтобы мы привезли больше.

У тренерского коллектива есть конкретное видение по определённым весовым категориям, кто может претендовать на золото чемпионата мира. С учётом проведённых соревнований — это Игры БРИКС, чемпионат Европы, а также, если учитывать тренировочные сборы за рубежом, мы можем рассчитывать на какие-то конкретные весовые категории. Состав сборной в целом сформировался ещё на чемпионате России, и сегодня мы обкатываем эту команду», — приводит слова Муталибова пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).