IBA подаст официальную жалобу на МОК за допуск Иман Хелиф на ОИ-2024

Международная боксёрская ассоциация (IBA) подготовила официальную жалобу на Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск двух спортсменок на XXXIII Олимпийские игры в Париже (Франция).

«Несмотря на уведомление о дисквалификации Иман Хелиф и Линь Юйтин, МОК проигнорировал информацию, имевшую критическое значение, и допустил обеих спортсменок до отборочного турнира и, впоследствии, до Олимпийских игр 2024 года, где они завоевали золотые медали.

IBA подаёт официальную жалобу генеральному прокурору Швейцарии на действия МОК, способствовавшего участию спортсменок, не имевших на то права, в олимпийском турнире по боксу в Париже. Согласно швейцарскому законодательству любое действие или бездействие, ставящее под угрозу участников соревнований, требует расследования и может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Аналогичные жалобы будут направлены генеральным прокурорам Франции и США», — говорится на официальном сайте IBA.