Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

IBA подаст официальную жалобу на МОК за допуск Иман Хелиф на ОИ-2024

IBA подаст официальную жалобу на МОК за допуск Иман Хелиф на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Международная боксёрская ассоциация (IBA) подготовила официальную жалобу на Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск двух спортсменок на XXXIII Олимпийские игры в Париже (Франция).

«Несмотря на уведомление о дисквалификации Иман Хелиф и Линь Юйтин, МОК проигнорировал информацию, имевшую критическое значение, и допустил обеих спортсменок до отборочного турнира и, впоследствии, до Олимпийских игр 2024 года, где они завоевали золотые медали.

IBA подаёт официальную жалобу генеральному прокурору Швейцарии на действия МОК, способствовавшего участию спортсменок, не имевших на то права, в олимпийском турнире по боксу в Париже. Согласно швейцарскому законодательству любое действие или бездействие, ставящее под угрозу участников соревнований, требует расследования и может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Аналогичные жалобы будут направлены генеральным прокурорам Франции и США», — говорится на официальном сайте IBA.

Материалы по теме
Глава IBA Кремлёв обратился с официальным письмом к Дональду Трампу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android