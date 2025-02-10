Сатыбалдиев: Бивол бьёт будь здоров, его удары были очень ощутимыми

Дилмурод Сатыбалдиев, спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о работе со звёздным россиянином.

«В целом мне довелось побоксировать с Дмитрием около 60 раундов за всё время — это был колоссальный опыт. И, кстати говоря, по поводу удара Бивола — бьёт он будь здоров, уж поверьте мне, его удары были очень ощутимыми. Боксируя на равных с такими чемпионами, конечно, понимаешь, что ты тоже боксёр такого уровня. Мне действительно сейчас если выиграть бой-два, я снова буду в топах дивизиона и способен конкурировать с лучшими», — сказал Сатыбалдиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.