Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сатыбалдиев: Бивол бьёт будь здоров, его удары были очень ощутимыми

Сатыбалдиев: Бивол бьёт будь здоров, его удары были очень ощутимыми
Комментарии

Дилмурод Сатыбалдиев, спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о работе со звёздным россиянином.

«В целом мне довелось побоксировать с Дмитрием около 60 раундов за всё время — это был колоссальный опыт. И, кстати говоря, по поводу удара Бивола — бьёт он будь здоров, уж поверьте мне, его удары были очень ощутимыми. Боксируя на равных с такими чемпионами, конечно, понимаешь, что ты тоже боксёр такого уровня. Мне действительно сейчас если выиграть бой-два, я снова буду в топах дивизиона и способен конкурировать с лучшими», — сказал Сатыбалдиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

Материалы по теме
Кудряшов назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android