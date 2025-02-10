Чемпионка Европы Чумгалакова: безумно страшно драться без шлема. С ним безопаснее

Пятикратная чемпионка России и двукратная чемпионка Европы Юлия Чумгалакова высказалась о подготовке к предстоящему женскому чемпионату мира IBA, который пройдёт с 8 по 16 марта в Сербии.

«Я заранее смотрю своих будущих соперниц, с которыми мы можем встретиться на чемпионате мира. Главным соперником считаю девочку из Казахстана — Назым Кызайбай. Сильная спортсменка, она двукратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр. Она спустилась в мою весовую категорию до 48 кг, хотя ранее выступала до 50 кг. Поражение на чемпионате мира в Индии пошло меня на пользу, проигрыш даёт больше сил и мотивации идти дальше, чтобы добиться своей цели. В Индии было обидно, конечно, но я собралась с мыслями за эти два года и тренируюсь ради золота в 2025 году. Вместе с тренером мы изменили формат тренировок, технику и тактику ведения боя. Зрители увидят мою новую физическую форму чуть позже, в марте этого года на турнире.

Я пробовала боксировать на соревнованиях без шлемов, было безумно страшно, особенно в первом поединке. Я переволновалась перед выходом на ринг, но смогла собраться с мыслями. А во время второго боя мне стало лучше, и я подумала, что без шлема комфортнее выступать. Хотя если бы можно было выбирать, то на чемпионате мира я бы боксировала в шлеме, так как с ним намного безопаснее, не хочется получить травму головы. Хочу всем девочкам в команде и своим подругам пожелать победы на ближайшем чемпионате мира и хороших выступлений. Надеюсь, мы все получим удовольствие от своей работы на главном мировом турнире», — приводит слова Чумгалаковой пресс-служба Федерации бокса России.