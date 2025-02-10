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Пэдди Пимблетт начал подготовку к следующему бою в UFC, назначен соперник

Пэдди Пимблетт начал подготовку к следующему бою в UFC, назначен соперник
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Звёздный легковес UFC Пэдди Пимблетт сообщил, что начал подготовку к следующему поединку. По словам британца, он уже знает имя соперника.

«Я готов к бою. Об этом пока никто не знает, но у меня уже есть соперник. Скоро анонс. Я уже начал подготовку и вчера сел на диету. Впереди девять недель, так что я легко уложусь в вес», – сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2021-го выступает в UFC. В своём последнем бою на UFC 304 в июле Пимблетт победил удушающим приёмом американца Бобби Грина.

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