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Гаджиев назвал бойца из Казахстана, который может стать чемпионом UFC — это не Рахмонов

Гаджиев назвал бойца из Казахстана, который может стать чемпионом UFC — это не Рахмонов
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о казахстанском бойце Асу Алмабаеве, выступающем в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC.

«За Асу я искренне рад. Он набирает, набирает… Если Асу выиграет этот бой, то он – следующий претендент на титул в наилегчайшем весе. Такое у меня ощущение. И, возможно, Асу – следующий чемпион UFC. Потому что парень реально набирает от боя к бою», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, 1 марта на турнире UFC Fight Night 252 в Лас-Вегасе (США) Алмабаев сразится с португальцем Манелом Капе. Для 31-летнего казахстанца это будет пятый поединок в UFC.

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