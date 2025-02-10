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Спарринг-партнёр Бивола рассказал, что нужно изменить перед реваншем с Бетербиевым

Спарринг-партнёр Бивола рассказал, что нужно изменить перед реваншем с Бетербиевым
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Дилмурод Сатыбалдиев, спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о предстоящем реванше россиянина с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я здесь предпочёл бы думать даже не как боксёр, а рассуждать логически. Артуру снова есть что ставить на кон и терять — все титулы, а Биволу терять нечего. Ему рисковать не страшно, и всё, что он делал — надо просто делать в два раза больше. Думаю, что бой будет таким же, как первый, но победа на этот раз уйдёт уже Биволу и будет мощная трилогия, которая может собраться в новом большом карде вместе с Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом или Усиком и Дюбуа, и так далее», — сказал Сатыбалдиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

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