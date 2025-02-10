Сатыбалдиев: Бивол явно был лучше Бетербиева. Непонятно, почему ему не отдали победу

Дилмурод Сатыбалдиев, спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о судейском решении в поединке россиянина с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Ещё за несколько минут до объявления решения мне стало тревожно, когда мы увидели в ринге Рамзана Ахматовича Кадырова рядом с Бетербиевым. На секунду меня посетили мысли, что сейчас могут не дать победу Биволу. Я замечал, что до боя саудиты больше были расположены к Биволу, но затем уже сомневался. Думаю, что Дима выиграл тот бой, там было, конечно, ровное противостояние в целом. Не знаю, как поединок выглядел по телевидению, но мне показалось, что выиграл Дмитрий. У них был бой двух чемпионов, и там отдавать кому-то раунды из-за того, что один чемпион, а второй — претендент, было невозможно. Бивол явно был лучше, но почему ему не отдали победу, непонятно. Как бы ни работал Дмитрий вторым номером, он был более активен и точен», — сказал Сатыбалдиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.