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«Вы его знаете?» Хуан Мануэль Маркес раскритиковал следующего соперника Канело

«Вы его знаете?» Хуан Мануэль Маркес раскритиковал следующего соперника Канело
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы мексиканец Хуан Мануэль Маркес раскритиковал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Саулем Альваресом и кубинцем Уильямом Скаллом.

«Я не знаю, что случится, но Уильям Скалл — никто в мире бокса. Понятно, он чемпион IBF. Но вы знаете Уильяма Скалла? Я не знаю такого», — сказал Маркес в интервью YouTube-каналу EsNews.

Уильяму Скаллу 32 года. Кубинец дебютировал как профессионал в 2016 году и на начальном этапе карьеры выступал в Аргентине, после чего перебрался в Германию. В октябре Скалл завоевал вакантный титул IBF, победив единогласным решением россиянина Владимира Шишкина.

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