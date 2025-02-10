Бадаев: думаю, Гасанов справился бы с дю Плесси. Там разница в классе

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что чемпион лиги в среднем весе Магомедрасул Гасанов смог бы составить конкуренцию обладателю титула UFC южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Надо признать, Гасанов — действительно номер один рейтинга Р4Р в нашей лиге, этот рейтинг скоро будет введён. Пять защит титула говорят об этом, плюс он выигрывает в доминирующем стиле. Это всесторонне развитый боец. Да, где-то не хватает зрелищности, но высокий класс соперников не позволяет всегда давать зрелище. Однако пять защит пояса… Он универсал, который хорошо дышит, постоянно обостряет. У Магомедрасула просто безупречный период выступлений.

Темп, давление и борьба Магомедрасула стали бы проблемой для дю Плесси. Дрикус непрост, он хорошо дышит, физически сильный боец с характером. Он постоянно выбрасывает удары, бьётся до конца. Думаю, дю Плесси повезло, что Уиттакер и Адесанья были уже на спаде во время боя с ним, а других топов он в принципе не побеждал. Стрикленд — довольно ограниченный боец в том плане, что у него просто давление на соперника и просто удары. Нет в нём загадки, его легко прочитать. Да, он действует на высоком уровне, но дю Плесси его прочитал. А так пока не было оппозиции, которая его раньше по-настоящему проверила. Но Хамзат Чимаев это скоро сделает, но и Гасанов, думаю, сделал бы это — победил дю Плесси. Кто бы что ни говорил, но класс имеет значение. Характер характером, кондиции кондициями, но при прочих равных разница в классе будет показательной. В общем, думаю, Гасанов справился бы с дю Плесси», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.