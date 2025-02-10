Дю Плесси заявил, что следующим соперником Стрикленда должен стать Адесанья

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что его последний оппонент Шон Стрикленд должен сразиться с бывшим обладателем пояса в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Я знаю, что произойдёт дальше. Я могу почти гарантировать вам, что произойдёт дальше: есть ли какие-нибудь ставки на то, что следующим, с кем сразится Стрикленд, будет Адесанья? Я только что подумал об этом..

На мой взгляд, их матч-реванш с Адесаньей будет потрясающим. Вот каким будет следующий шаг их обоих. Это будет главное событие любого вечера. Я знаю это», — приводит слова дю Плесси издание MMAJunkie.

Адесанья и Стрикленд встретились в октагоне 10 сентября 2023 года и после пяти проведённых раундов судьи отдали победу Шону.