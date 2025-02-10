Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов показал сломанную в бою с Двалишвили руку после операции

Умар Нурмагомедов показал сломанную в бою с Двалишвили руку после операции
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов показал, как выглядит его рука после операции и обозначил сроки своего возвращения в октагон.

«Бегал. Рука уже настолько сжимается», — сказал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC.

В январе Нурмагомедов сразился за титул UFC с грузином Мерабом Двалишвили и проиграл единогласным судейским решением. По его словам, он сломал руку уже в первом раунде схватки. Бойцу из Дагестана потребовалась операция.

Материалы по теме
Так Умар топ или нет? Какие теперь перспективы у брата Хабиба
Так Умар топ или нет? Какие теперь перспективы у брата Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android