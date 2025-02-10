Умар Нурмагомедов показал сломанную в бою с Двалишвили руку после операции

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов показал, как выглядит его рука после операции и обозначил сроки своего возвращения в октагон.

«Бегал. Рука уже настолько сжимается», — сказал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC.

В январе Нурмагомедов сразился за титул UFC с грузином Мерабом Двалишвили и проиграл единогласным судейским решением. По его словам, он сломал руку уже в первом раунде схватки. Бойцу из Дагестана потребовалась операция.