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Спарринг-партнёр Бивола рассказал о человеческих качествах Дмитрия

Спарринг-партнёр Бивола рассказал о человеческих качествах Дмитрия
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Дилмурод Сатыбалдиев, спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о человеческих качествах российского спортсмена.

«Вообще в целом у них команда по-человечески хорошая и душевная. И вне спорта, и в спорте — они все приятные и здравые люди. Я рад, что мне довелось познакомиться с такими людьми. Дима — всесторонне развитый и приятный человек. Никакого негатива я не видел ни у кого из коллектива», — сказал Сатыбалдиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

Напомним, реванш Бивола с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым, состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Первый поединок Бетербиева и Бивола прошёл в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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