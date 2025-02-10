Турки Аль аш-Шейх назвал лучших боксёров современности. Усик — первый

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх во время беседы с поклонниками на портале Reddit назвал лучших боксёров современности. Примечательно, что один из пользователей попросил Турки составить топ-10 боксёров, но Аль аш-Шейх перечислил только восемь.

Топ-8 боксёром в настоящий момент по мнению Турки Аль аш-Шейха:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Джервонта Дэвис

5. Артур Бетербиев

6. Шакур Стивенсон

7. Сауль Альварес

8. Дмитрий Бивол

Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля текущего года. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев.