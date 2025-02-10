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Турки Аль аш-Шейх назвал лучших боксёров современности. Усик — первый

Турки Аль аш-Шейх назвал лучших боксёров современности. Усик — первый
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх во время беседы с поклонниками на портале Reddit назвал лучших боксёров современности. Примечательно, что один из пользователей попросил Турки составить топ-10 боксёров, но Аль аш-Шейх перечислил только восемь.

Топ-8 боксёром в настоящий момент по мнению Турки Аль аш-Шейха:

1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4. Джервонта Дэвис
5. Артур Бетербиев
6. Шакур Стивенсон
7. Сауль Альварес
8. Дмитрий Бивол

Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля текущего года. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев.

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