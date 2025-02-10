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Сатыбалдиев: Усик должен был проиграть бой с Дюбуа, там был настоящий нокаут

Сатыбалдиев: Усик должен был проиграть бой с Дюбуа, там был настоящий нокаут
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Дилмурод Сатыбалдиев, спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, заявил, что непобеждённый объединённый чемпион мир в супертяжёлом весе Александр Усик должен был проиграть в поединке с действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я увидел нокаут в их первом поединке с Дюбуа, Усик должен был проиграть тот бой. Пускай все его фанаты сейчас на меня обозлятся, но я так видел настоящий нокаут. В профессиональном боксе в резинку бить можно, нельзя ниже неё наносить удары, а удар был нанесён именно в пояс», — сказал Сатыбалдиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

26 августа 2023 года Александр Усик успешно защитил пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

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