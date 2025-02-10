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Кормье заявил, что Перейра считает дю Плесси слишком маленьким для их боя

Кормье заявил, что Перейра считает дю Плесси слишком маленьким для их боя
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик и комментатор Даниэль Кормье рассказал, как действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра отозвался о желании обладателя пояса в среднем весе Дрикуса дю Плесси провести поединок.

«Дрикус дю Плесси — настоящий мужчина. В октагоне он вызвал Перейру на поединок. Я сказал Алексу после боя: «Дрикус хочет тебя, Перейра!» И Алекс ответил мне: «Он просто слишком маленький». Серьёзно? Вы представляете, Перейра заявил, что дю Плесси слишком мал для него.

Да, конечно, но Алекс тем не менее по своим физическим габаритам не так мал. Я имею в виду, он выглядел массивным по сравнению с Дрикусом. Но мне просто нравится, что у Дрикуса такие большие цели. Я просто думаю, что ему ещё предстоит поработать в среднем весе, прежде чем он подумает о повышении, ведь Хамзат Чимаев — проблема № 1 для него», — приводит слова Кормье издание MMAJunkie.

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