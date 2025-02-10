Стрикленд: в фильмах вправка носа выглядит сложнее, меня уже можно считать экспертом

Экс-чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался о травмах, полученных в поединке с чемпионом промоушена, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Лучшей жизни и не придумать. В фильмах вправка носа выглядит намного сложнее, чем на самом деле. Думаю, я делал это раза три в бою. Уже можно считать меня экспертом», — написал Шон Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, главным событием которого стал реванш между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси, где победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Дрикус.

Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей также одержал Дрикус дю Плесси.