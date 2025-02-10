Дю Плесси назвал лучшего бойца мира вне весовых категорий. Это не Махачев

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о бразильском бойце смешанных единоборств Алексе Перейре.

«Я огромный фанат Перейры, все знают это. Он лучший боец планеты вне зависимости от весовых категорий. Это лучший боец из всех, чья нога ступала на эту Землю. То, что он сотворил за пределами UFC, что он совершил в этой лиге, уже делает его величайшим. Я думаю, он лучший, так что будет честью разделить с ним октагон», — приводит слова дю Плесси talkSPORT.

Первое место в рейтинге P4P в UFC занимает россиянин Ислам Махачев.

Ранее Даниэль Кормье рассказал, как действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра отозвался о желании обладателя пояса в среднем весе Дрикуса дю Плесси провести поединок.