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Экс-боец UFC заявил, почему больше не сомневается в навыках дю Плесси

Экс-боец UFC заявил, почему больше не сомневается в навыках дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик и комментатор Даниэль Кормье объяснил, почему больше не сомневается в навыках действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Я закончил задавать ему вопросы. Больше не буду говорить, что то, чем занимается дю Плесси, — это неправильно для человека, который претендует на звание лучшего бойца в мире. Но каждый раз он снова и снова доказывает, что он именно такой — лучший боец.

То, как дю Плесси дерётся, заставляет каждого соперника сражаться с ним так, как Дрикус хочет драться. Он заставляет вас остановить свой темп, он заставляет вас ждать, потому что, когда вы пытаетесь напасть на него, он так хорошо меняет скорость, направление и бьёт вас под разными углами, что вы не можете по-настоящему прицелиться в него», — приводит слова Кормье издание MMAJunkie.

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