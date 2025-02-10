Звезда WWE назвал громкий переход в реслинге на примере обмена игрока НБА Луки Дончича

38-летний рестлер Колби Дэниел Лопес, известный под именем Сет Роллинс, выступающий в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment, порассуждал о возможном громком обмене в реслинге на примере WWE и их конкурента All Elite Wrestling (AEW), отвечая на вопрос про переход звёздного словенского баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не думаю, что в AEW есть кто-то, кто находится на уровне звёзд WWE. Но если всё же посмотреть на такую возможность, то я бы хотел взглянуть на обмен Джона Сины и MJF. Понимаете, что я имею ввиду? Тогда MJF был бы Дончичем в этой ситуации. Тогда это был бы тот же самый безумный уровень сделки», — сказал Роллинс изданию SiriusXM.

Роллинс против Сины во время поединка в WWE Фото: JP Yim/Getty Images

MJF, или же Максвелл Джейкоб Фридман, является одним из ведущих рестлеров AEW. Роллинс сравнил его с Дончичем из-за возраста, поскольку Сина — легендарный и более возрастной рестлер, как Энтони Дэвис в ситуации с Лукой.