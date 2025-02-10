Бивол и Бетербиев описали друг друга в трёх словах перед реваншем

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев и его следующий соперник, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO) охарактеризовали друг друга тремя словами.

«Мощь, сила, собранность», — ответил Бетербиев на вопрос журналиста Sky Sport о Биволе.

«Мощь, агрессивность, выносливость», — охарактеризовал Бетербиева Бивол.

Напомним, реванш Бивола с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым, состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Первый поединок Бетербиева и Бивола прошёл в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.