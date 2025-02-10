Дастин Порье раскрыл секрет успеха Ислама Махачева

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал, в чём, по его мнению, секрет успеха действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.

«Ислам — невероятный спортсмен, он великий чемпион. Его будет сложно победить любому, кто попадётся на его пути. Честно, я считаю, что Ислам может перейти в полусредний вес и добиться там успеха. В чём секрет его побед? Я не знаю Ислама лично, но уверен, что он невероятно дисциплинирован, он занимается этим ремеслом с детских лет. Вот почему сейчас Махачев — лучший боец планеты вне весовых категорий», — приводит слова Дастина Порье Sports Illustrated.

Напомним, Махачев свой последний бой провёл в январе 2025 года. Тогда он победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.